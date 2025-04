Avellino insaziabile: i tifosi chiedono il nuovo stadio Partenio subito

AVELLINO - Non c’è tempo da perdere. Un altro paio di impegni agonistici, poi si lavorerà per programmare il futuro dell’Avellino. Intanto c’è la Supercoppa di Lega da onorare. Il sorteggio è andato come previsto: sabato l’Avellino ospiterà il Padova , prima partita per l’aggiudicazione dell’ambito trofeo, nuova occasione di festeggiamenti in coincidenza con la premiazione, da parte del presidente della Lega Pro, Matteo Marani, per la promozione in B. Nel successivo turno l’Avellino sul campo dell'Entella, ultimo impegno agonistico della stagione. Gli uomini di Biancolino vogliono prolungare la serie di 11 successi di fila , registrati nel finale di campionato, e puntano alla conquista della Supercoppa, come avvenne nella stagione 2012-13 con il salto di categoria e la conquista del trofeo, contro il Trapani.

L'Avellino sul mercato

Conclusi gli impegni agonistici, tecnici e calciatori godranno di un periodo di vacanza rientrando in sede per partecipare ai tantissimi incontri previsti con i tifosi, in città e in provincia. Subito all’opera Raffaele Biancolino e il ds Mario Aiello per programmare, d’intesa con la società, i movimenti di mercato da compiere anche in base al modulo di gioco che l’allenatore intenderà adottare nella categoria superiore. Il ds Aiello ha le idee ben chiare: "La storia e l’esperienza di altre matricole di B ci insegnano che, senza stravolgere la squadra, si può continuare a fare bene. Nel nostro caso vale di più perché abbiamo creato un gruppo granitico e determinato". Inevitabilmente dovranno essere effettuate una decina di cessioni. "Ci sono dei paletti legati alla lista. Coi rientri dai prestiti arriveremo a 26 tesserati ma dovremo scendere a 18, senza contare qualche cessione per inserire almeno due o tre giocatori di categoria, in grado di far lievitare il tasso tecnico della squadra", spiega Aiello.

Nuovo stadio: la situazione

Il vero problema è l’adeguamento dello stadio alle normative della serie B, con un intervento urgente i cui costi sono a carico del Comune, proprietario dell’impianto. La gente vuole sapere se l'Avellino potrà al "Partenio" a fine agosto. Perciò la sindaca Laura Nargi è stata sommersa da fischi mentre leggeva la sua letterina ai tifosi che avrebbero voluto ascoltare una frase concreta dalla fascia tricolore in tailleur verde, tipo "Cari tifosi, avremo lo stadio pronto per il campionato". E s’è levato un coro impetuoso che ha sovrastato il discorsetto politico. E allora la prima cittadina ieri ha fatto la sua brava promessa pubblica: "Sto lavorando per valutare soluzioni e trovare la più congrua. Di certo giocheremo nel nostro stadio la prima di campionato", ha dichiarato la Nargi con un’assunzione di responsabilità che resterà bene impressa nella memoria dei tifosi. E della società.