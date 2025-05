Avellino, sul Partenio il club vuole accelerare ma è braccio di ferro con il Comune 

La corsa al biglietto ha fatto registrare lunghe file ai botteghini. Nonostante il sostanzioso aumento di prezzo, rispetto a quelli praticati dall’Avellino durante la stagione, nessuno vuole mancare all’ultimo impegno agonistico stagionale, sabato alle ore 19, per la gara contro il Padova, valevole per l’aggiudicazione della Supercoppa. L’organizzazione dell’evento è gestito dalla Lega Pro che ha stabilito questi prezzi per i biglietti: Tribuna Montevergine euro 27 (ridotti per ragazzi fino a 18 anni euro 22); tribuna Terminio euro 22 (ridotti euro 17); curva sud: euro 16 (ridotti euro 12). Gli abbonati, attuando il diritto di prelazione, si sono assicurati il tagliando. Da domani si procederà alla vendita libera dei circa trmila tagliandi disponibili. Previsto anche questa volta il tutto esaurito allo stadio di Avellino dove, al termine della partita, la squadra sarà premiata per la promozione in serie B e festeggiata ancora una volta dai suoi sostenitori, poi a bordo di un pullman scoperto partirà dallo stadio per il tour celebrativo attraversando le strade della città.

Avellino, priorità al Partenio per la B

Ultimo impegno allo stadio di Avellino che sarà poi interessato da importanti interventi di adeguamento per ottemperare alle prescrizioni della Lega di serie B in riferimento alla realizzazione della sala Var, al rifacimento manto erboso e all’adeguamento dell’impianto di illuminazione. Lavori che richiedono necessari tempi di esecuzione e considerevole impegno finanziario preventivato in 1,5 milioni complessivi. La società di calcio attende che il Comune di Avellino, proprietario dell’impianto, renda concrete le inutili promesse che la parte politica continua a sfornare. Fuori la politica del calcio, è lo slogan dei tifosi che, al termine dell’ultima gara di campionato vinta dall’Avellino contro l’Altamura, hanno contestato la sindaca del capoluogo, Laura Nargi, quando - in tailleur verde e un gioioso sorriso - ha tentato di fare un discorso istituzionale, coperto da fischi e cori assordanti. Anche altri esponenti politici regionali stanno proponendo impegni verbali, cosa ben diversa rispetto a un progetto esecutivo e immediatamente cantierabile. La volontà della società è di iniziare il nuovo campionato nello stadio avellinese, sia per consentire ai tantissimi tifosi di non spostarsi altrove che garantirsi incassi necessari per affrontare la nuova impegnativa stagione. Per questo l’Avellino Calcio sta spronando il Comune a redigere, in tempi ultrarapidi, un progetto di adeguamento del Partenio. La squadra continua ad allenarsi in vista dell’impegno di sabato: Biancolino punta a vincere anche la Supercoppa.