Avellino in B: il Corriere dello Sport si tinge di verde

L'Avellino torna in B dopo 7 anni di attesa

La nuova società calcistica denominata Calcio Avellino SSD centrò subito la promozione in C con tanto di scudetto in serie D, poi però sei tormentate annate in Lega Pro rincorrendo puntualmente la promozione in B, arrivata invece in questa stagione. Una stagione iniziata male, tanto da provocare una rivoluzione tecnica, a fine settembre: via il direttore tecnico Giorgio Perinetti che aveva costruito la squadra e scelto il tecnico che la stava guidando. Tre punti nelle prime cinque gare decretarono infatti anche l'esonero di Michele Pazienza (allenatore che ha vissuto pure il licenziamento a Benevento, in questa stessa stagione) con l'Avellino affidato a Raffaele Biancolino, capace di creare subito entusiasmo nel gruppo, rimodellandolo e rendendolo granitico e competitivo attraverso gli innesti di gennaio.