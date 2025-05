Serie C, gli arbitri si preparano per il Var nei playoff e playout: c'è una novità

Arbitri e assistenti di Serie C si sono ritrovati al centro Coni di Tirrenia per prepararsi in vista degli imminenti playoff e dei playout dove, in tutte le gare, verrà utilizzata la tecnologia VAR. Importante la novità annunciata: in sala VOR (Video Operation Room), in cui sono presenti un VAR e un AVAR – fino ad ora sempre provenienti dalla Serie A – per la prima volta ci sarà un arbitro di Serie C come AVAR.