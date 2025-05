Atalanta U23 da urlo, due triplette in una partita! E segna anche Vlahovic...

Due triplette in una sola partita e Atalanta U23 a valanga contro la Torres . Ha del clamoroso la vittoria della squadra B della Dea, allenata da Francesco Modesto , nella gara d'andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C . Vavassori e Cassa protagonisti assoluti, con i loro gol che hanno già ipotecato il discorso qualificazione. A segno anche Vanja Vlahovic .

Atalanta U23, clamoroso 7-1 alla Torres: due triplette in una sola partita

Dominic Vavassori e Federico Cassa trascinano l'Atalanta U23 verso il secondo turno della fase nazionale dei playoff, dove entreranno in gioco anche le seconde classificate della regular season di Lega Pro. Doppia tripletta nerazzurra, con i due tris firmati dal 19enne, nel primo tempo, e dal classe 2006, nella seconda frazione. Contro la malcapitata Torres c'è ancora un ritorno da giocare, ma è chiaro che il 7-1 maturato allo stadio comunale di Caravaggio sposta gli equilibri del doppio confronto. Prima dell'intervallo, si è unito alla festa anche Vanja Vlahovic, ragazzo classe 2004 più volte convocato da Gian Piero Gasperini in prima squadra. Quest'anno, in Serie A, ha già collezionato tre apparizioni e un assist, senza dimenticare i 22 gol messi a referto in Serie C con la formazione di Modesto. Tre, finora, in questi playoff.