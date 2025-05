Serie C, avanzano Pescara, Vis Pesaro, Giana Erminio, Crotone e Atalanta U23

Sono Pescara , Vis Pesaro , Giana Erminio , Crotone ed Atalanta Under 23 le squadre qualificate ai quarti di finale dei play-off di Serie C e che dunque continueranno a coltivare il sogno della promozione in Serie B . Campionato cadetto che ha sancito le retrocessioni di Cosenza, Cittadella e Samp , mentre saranno Frosinone e Salernitana a giocarsi lo spareggio .

Pescara avanti da testa di serie

Davanti ai 12 mila dell'Adriatico, il Pescara soffre le pene dell'inferno contro il Catania, che si impone per 2-1, pareggiando i conti dopo lo 0-1 dell'andata, ma che deve cedere il passo agli abruzzesi teste di serie. Meno sofferta la qualificazione della Giana Erminio, che nonostante lo svantaggio iniziale, ribadisce il 3-1 dell'andata e vola ai quarti.

Vis Pesaro vietata ai deboli di cuore. Crotone in extremis

Dopo il pari dell'andata, derby di ritorno tra Vis Pesaro e Rimini da vietare ai deboli di cuore. Finisce 4-3 per i pesaresi, che però si fanno quasi raggiungere, d 3-0 a 3-2, prima di firmare l'allungo decisivo e soffrire nel finale per difendere il risultato . Anche il Crotone rischia grosso, nonostante il 3-1 dell'andata, e si salva per un soffio sul campo del Salò.

Ko indolore per l'Atalanta Under 23

L'Atalanta Under 23, infine, limita i danni al Vanni Sanna di Sassari. I bergamaschi, forti del 7-1 dell'andata, perdono per 2-1 ma passano agevolmente il turno. La doppietta di Varela non illude isardi, il gol del neroazzurro Schetter in pieno recupero sancisce la scontata qualificazione degli orobici.