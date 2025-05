Serie C, accoppiamenti e date del secondo turno nazionale dei playoff

È toccato a Felice Evacuo, capocannoniere all time della Serie C, sorteggiare gli accoppiamenti del secondo turno nazionale dei playoff della Lega Pro. Fuori tutte le terze classificate della regular season, al pari della vincitrice della Coppa Italia di categoria, mentre è tutto pronto per l'esordio negli spareggi promozione di Vicenza, Ternana e Audace Cerignola. Il Pescara di Silvio Baldini, inserito nuovamente tra le teste di serie dopo aver eliminato il Catania di Toscano, ha pescato la Vis Pesaro di Roberto Stellone.