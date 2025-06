Ternana-Pescara, probabili formazioni, orario, dove vederla in tv Sky o Dazn

Allo stadio "Libero Liberati" di Terni va in scena il primo atto della finale playoff di Serie C, che vedrà protagoniste la Ternana di Fabio Liverani e il Pescara di Silvio Baldini. In palio c'è la B e un salto di categoria ambito da due squadre che hanno recentemente eliminato Vicenza e Audace Cerignola, dopo aver vissuto insieme la regular season nel girone B. Pur avendo chiuso il campionato con sette punti in più, le Fere non avranno nessun vantaggio nel doppio confronto, come stabilito dai criteri della final four degli spareggi promozione.