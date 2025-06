Perugia, che festa per i 120 anni. E la squadra vola in ritiro in Argentina 

Perugia, la grande festa

Oltre al presidente e ai suoi collaboratori hanno partecipato una settantina di ospiti tra i quali il ds del Perugia dei Miracoli Silvano Ramaccioni, i presidenti Luciano Ghirga e Roberto Damaschi, il ds Alvaro arcipreti, gli allenatori Giovanni Galeone, Giampiero Molinari, Walter Novellino, Serse Cosmi, Mario Colautti, Andrea Camplone, Federico Giunti, Giovanni Pagliari, Pier Francesco Battistini, i giocatori dagli anni Sessanta ad oggi (alcuni dei quali provenienti dall’estero) ed i famigliari dei presidenti D’Attoma, Ghini, Gaucci, del ds Ermanno Pieroni e dei giocatori Curi, Frosio, Ceccarini, Agroppi, Paolo Rossi, Mario Scarpa. Gli ex giocatori sono scesi in campo per la gara tra le “vecchie glorie” e la squadra dei bianchi si è imposta per 4-2 (autori delle reti Pagliari, Marri, Frediani, Clemente e Sedivec). Il Perugia figura tra le prime cinquanta società d’Italia in virtù dei suoi 13 anni trascorsi in A e la vittoria, a livello europeo, della Mitropa Cup. Alla manifestazione erano presenti il presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il sindaco della città Vittoria Ferdinandi e l’assessore allo sport, Pierluigi Vossi. Da quest’anno sulle maglie figurerà anche il simbolo del Comune di Perugia.

Ritiro in Argentina

Faroni ha annunciato ufficialmente che il Perugia svolgerà il ritiro precampionato in Argentina, mentre il dg Mauro Meluso è sicuro di poter mettere a disposizione di Vincenzo Cangelosi prima di partire per il Sud America il 70% della rosa. È stato prolungato nel frattempo il contratto al difensore Noah Lewis, mentre per l’altro centrale, Gabriele Angella è pronto un posto di ds (titolo ottenuto di recente a Coverciano) a fianco di Meluso. Le attività di mercato risultano ancora sotterranee. Probabile che tre giovani del settore giovanile (Agosti, Lickunas e Polizzi) vengano confermati, mentre per le posizioni del centrocampista Giovanni Giunti e dell’attaccante Alessandro Seghetti si stanno valutando le offerte ricevute.

Conferme

Tra i giocatori che dovrebbero rimanere in biancorosso il portiere Gemello, i difensori Riccardi e Giraudo, i centrocampisti Torrasi e Joselito, l’esterno Bacchin (rientrato dal prestito alla Pianese). gli attaccanti Montevago e Kanoutè. Da reperire almeno un secondo portiere, un esterno destro, a un paio di centrocampisti e due esterni d’attacco per il 4-3-3.