Risoluzione consensuale tra il Casarano e capitan Perez

CASARANO (a.i.) - Un commiato dopo tre anni importanti di battaglie sportive e successi indelebili. Uno dei simboli della rinascita del calcio a Casarano lascia. E' stato trovato, infatti ieri, l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto fra il Casarano e Leonardo Perez, già capitano della squadra, con un viaggio esaltante verso la serie C. Questo il comunicato del club: « La società Casarano Calcio comunica di aver raggiunto con Leonardo Perez l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Si chiude così un capitolo importante della storia recente rossazzurra, iniziato nel settembre del 2023 e vissuto attraverso stagioni intense, emozioni, sacrifici e traguardi che resteranno per sempre nella memoria del nostro club. Le strade del calcio, a volte, prendono direzioni diverse. Ma certe maglie, certe emozioni e certi traguardi non si dimenticano mai. Leo è stato parte integrante del percorso che ha riportato il Casarano in Serie C, mettendo a disposizione della squadra, da capitano, esperienza, professionalità, carisma, personalità e quello spirito di sacrificio che appartiene agli uomini veri prima ancora che ai calciatori. A Leonardo Perez va il più sincero ringraziamento personale del presidente Antonio Filograna, della società, della squadra, dello staff e di tutta la grande famiglia rossazzurra per quanto fatto con la maglia rossazzurra, augurando ogni fortuna per il prosieguo della tua carriera e della tua vita. Grazie Leo e in bocca al lupo!»