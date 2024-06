Il Costa d’Amalfi conquista la serie D, grazie alla vittoria decisiva sul Bisceglie nella finale di ritorno. Grande soddisfazione per tutto l’ambiente e di mister Proto, che elogia l’impegno e l’unità della squadra e dei tifosi. C’è soddisfazione in tutto l’ambiente campano per aver centrato uno storico traguardo che permetterà ad una squadra di provincia di confrontarsi, per la prima volta nella sua storia, nel massimo campionato calcistico dilettantistico. Risultato importante che dà lustro a tutta la costiera amalfitana ed ai suoi tifosi, un giusto premio agli sforzi ed al lavoro costante della società e del presidente Savino, del tecnico e di tutti i giovani calciatori. Il Costa D’Amalfi ha vinto in rimonta, con i gol di Caputo e Pepe, quest’ultimo autore nei supplementari della rete che vale la promozione, che ha fatto esplodere di gioia il San Martino di Maiori.