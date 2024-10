Grosseto, la conferenza del tecnico Malotti è virale: “Li fo sbranare dai cani”

Roberto Malotti , tecnico del Grosseto, ha sentito la necessità di sfogarsi dopo la pesante sconfitta per 5-2 nel derby toscano contro il Livorno di domenica scorsa valido per la quarta giornata del Girone E di Serie D . Così, ha convocato una conferenza stampa e, per oltre un'ora, ha dato voce ai suoi pensieri prendendosi le sue responsabilità e rimproverando i giocatori con parole davvero pesanti e toni decisi. I giornalisti presenti si sono trovati d'accordo con l'allenatore e lo hanno ricoperto di applausi. "Li fo sbranare dai cani" - ha tuonato Malotti. Ecco lo sfogo dell'allenatore del Grosseto .

Malotti si sfoga in conferenza

Ecco le pesanti parole di Roberto Malotti, tecnico del Grosseto, che rimprovera i suoi giocatori per lo scarso impegno e attaccamento alla maglia: “Le figure di domenica non si fanno più, ve lo garantisco io. La colpa è mia, ca***, perché sono stato un presuntuoso. Ho pensato che anche da soli potessero fare e invece non è così, li devo trascinare io, non devo più prendere squalifiche. Sono una f***. La società mi dovrebbe multare, mi dovrebbe levare lo stipendio per quattro mesi... Continueranno a essere così? Li picchio io, li fo sbranare dai cani, perché chi ci sta deve essere grossetano fino all’anima e questa maglia se la deve cucire addosso”.