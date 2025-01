Rappresentativa Serie D: primo raduno nazionale

Con il primo raduno nazionale della stagione in programma

a

, entra nel vivo la fase di costruzione della

in vista della partecipazione alla 75ª Viareggio Cup (dal 17 al 31 marzo 2025).

ROMA -

Messi in archivio gli stage territoriali per area Nord, Centro e Sud Italia, per il tecnico Giuliano Giannichedda è arrivato, dunque, il momento di fare un primo sunto del lavoro di preselezione che negli scorsi mesi ha coinvolto circa novanta ragazzi appartenenti alle società della quarta serie italiana. Sono ventidue i calciatori classe 2006 e 2007 convocati per l’occasione dal tecnico che dirigerà tutti gli allenamenti presso il centro sportivo Leon Arena (Via degli Atleti 1, Vimercate): martedì alle ore 15.30, mercoledì doppia seduta alle ore 9.30 e alle ore 15.30.