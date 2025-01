Rappresentativa Serie D: pari con l'Inter Under 18

ROMA - La selezione dei migliori Under 18 della Serie D ha concluso il primo raduno nazionale della stagione, tenutosi dal 21 al 23 gennaio a Carate Brianza pareggiando in amichevole per 1-1 con l’Under 18 dell’Inter. La Rappresentativa di Serie D è andata in vantaggio al tramonto del primo tempo con un gol strepitoso di Valente. L’Inter ha riacciuffato l’incontro in extremis a 3’ dal fischio finale grazie al gol di Kukulis. Un segnale positivo per il selezionatore Giuliano Giannichedda che, sul terreno di gioco del Youth Development Centre della società neroazzurra, ha utilizzato tutti i giocatori a disposizione per verificare le qualità del gruppo formato da ventidue giocatori classe 2007 e 2006. Sugli spalti, come di consueto, presenti diversi osservatori di società professionistiche a conferma che i prospetti della Serie D sono seguiti con attenzione dai club delle categorie superiori. Nonostante un gruppo assemblato in tre giorni si sia trovato per la prima volta di fronte a un club rodato da un campionato intero, gli automatismi, fisiologicamente diversi, non hanno inficiato sulla prestazione complessiva di una Rappresentativa abituata a trovare in fretta quegli equilibri essenziali per competere con squadre professioniste.