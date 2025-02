Rappresentativa Serie D: amichevole con l'Atalanta U.20

Per la prima volta in diciotto edizioni la Rappresentativa affronta tre squadre straniere nello stesso girone, tre club mai incontrati prima. Nessun precedente con una squadra ucraina, statunitense e senegalese.

DIRETTA STREAMING CANALE YOUTUBE LND - Calcio d’inizio alle ore 15.45 al Centro Sportivo Bortolotti a Ciserano, diretta streaming sul canale YouTube della Lnd. Tre i precedenti con l’Atalanta, sempre nella fase a gironi della Viareggio Cup: un successo per la D nel 2009 che superò per 1-0 i bergamaschi a cui non bastarono le prodezze dei vari Kone, Zaza e Gabbiadini; nel 2014 la spuntò l’Atalanta di capitan Caldara con un rocambolesco 3-2, poi ancora una vittoria dei nerazzurri nel 2022 per 2-0 nell'unico confronto con Giannichedda sulla panchina della rappresentativa.



Lista convocati (*classe 2006)

Portieri: Nicola Torregiani (Teramo), Amedeo Vendramini (Saluzzo)

Difensori: Lorenzo Astemio* (Flegrea Puteolana), Mirko Chelli* (Sangiovannese), Andrea Oprandi (Real Calepina), Riccardo Iacoponi (Trastevere), Luca Arrighi (Sangiovannese), Rosario Leonardi (Città di S. Agata), Fallou Cham* (Scafatese), Salvatore Mattia Maggio (Nuova Igea Virtus)

Centrocampisti: Vittorio Chiabotto (Bra), Nicolò Milia (Saluzzo), Luca Lupano* (San Giuliano), Francesco Podrini (Forsempronese), Matteo Toci (Zenith Prato), Manuel Tonni (Terracina), Aleandro Manes* (Imolese)

Attaccanti: Francesco Russo (L’Aquila), Lorenzo Lischetti* (Gozzano), Federico D’Incoronato (Trastevere), Armando Pellino (Paganese), Mattia Valente* (Cassino).

Staff - Capo delegazione: Luigi Barbiero; Consulente della presidenza: Ettore Pellizzari; Responsabile area tecnica: Massimo Piscedda; Coordinatore organizzativo/Segretario: Alberto Branchesi; Vicesegretario: Barbara Coscarella; Dirigente accompagnatore: Maria Teresa Montaguti; Allenatore: Giuliano Giannichedda; Vice Allenatore: Sergio Arnosti; Allenatore dei portieri: Bruno Federici; Collaboratore tecnico: Gianfranco Tosoni; Preparatore atletico: Paolo Troiani; Match analyst: Emanuele Bernardi; Medico: Massimiliano Greggi; Fisioterapista: Andrea Bandini; Magazzinieri: Sandro Della Pelle.