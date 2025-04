Samb-Termoli in tv su Vivo Azzurro

ROMA - La piattaforma OTT della Figc Vivo Azzurro, celebrerà la festa promozione della capolista del girone F trasmettendo in diretta streaming la gara della 32ª giornata Sambenedettese-Termoli, in programma domani alle ore 15. Si annuncia il pubblico delle grandi occasioni per festeggiare il ritorno nei professionisti dei rossoblù. Obiettivo centrato dalla Samb di Ottavio Palladini. Il Termoli comunque ha interessi propri e va a caccia di punti per evitare i playout. Per vedere la gara occorre registrarsi sulla piattaforma della Figc.