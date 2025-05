Grande festa per la Samb

La Sambenedettese del presidente Vittorio Massi vive una giornata di gioia incredibile. Fittissimo il programma in una città colorata di rossoblù. Stamattina la squadra della Samb è stata ricevuta e premiata in comune dal sindaco Antonio Spazzafumo. Nel pomeriggio festeggiamenti in tutta la città. In serata la squadra ha fatto il suo ingresso al porto alla “Banchina Malfizia” dai pescherecci Umberto Padre dei Fratelli Merlini e dal Marcantonio II dei Di Domenico. Poi tutti in Piazza San Giovanni Battista dove è stato’ allestito un palco con maxi schermo. Il coordinatore del Dipartimento Interregionale della LND, Luigi Barbiero ha premiato i calciatori e la società con medaglie e una coppa per la promozione in Serie C. Tanti ex calciatori rossonlù presenti all'evento. Grande gioia per il patron Vittorio Massi, l’allenatore Ottavio Palladini e il ds Stefano De Angelis. Domenica l'ultima di campionato al Riviera delle Palme con la Civitanovese. Si annunciano almeno settemila spettatori.