Serie D poule scudetto: oggi in campo

Gare e arbitri

Triangolare1: Dolomiti Bellunesi-Ospitaletto (arbitro Polizzotto di Palermo). Riposa: Bra. Classifica: Bra 3 punti; Ospitaletto e Dolomiti Bellunesi* 0.

T2: Sambenedettese-Livorno (D’Agnillo di Vasto). Riposa: Forlì. Classifica: Forlì 3 punti; Sambenedettese e Livorno* 0

T3: Guidonia-Casarano (Palmieri di Avellino). Riposa: Siracusa. Classifica: Siracusa 3 punti; Casarano e Guidonia* 0

*una gara in meno

Riposa nella 2ª giornata la squadra che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la prima partita in trasferta. Nella terza giornata s’incontreranno le due squadre che non si sono affrontate in precedenza.

Si qualificano per le semifinali le prime di ogni triangolare insieme alla migliore seconda in assoluto.

Programma gare

Triangolari

11 maggio: 1ª giornata

14 maggio: 2ª giornata

18 maggio: 3ª giornata

Semifinali

25 maggio: andata

1 giugno: ritorno

Finale

8 giugno (8-11 giugno se andata e ritorno)