Juniores Cup: oggi le semifinali

LIDO DI CAMAIORE - Oggi le semifinali . L’ultima giornata dei triangolari della Juniores Cup ha regalato emozioni e soprattutto una valanga di gol. Le Rappresentative dei migliori under 18 dei nove gironi della Serie D non si sono risparmiate consumando fino all’ultima stilla di sudore sui campi di Pietrasanta e Seravezza (Lucca). Tra vittorie roboanti e successi sofferti la terza giornata ha regalato un compendio esaltante del calcio giovanile della Serie D. In semifinale ci vanno tre Rappresentative del nord, Gironi A, C e D insieme a quella del sud, l’I . Dunque, D-C e A-I alle 15 e 17 rispettivamente sui campi “Marco Pedonese” di Pietrasanta e “Buon Riposo” di Seravezza .

TERZA GIORNATA - Nella terza giornata, quella decisiva, le Rappresentative A e D non hanno lasciato scampo a quelle dei Gironi F ed E battute rispettivamente per 7-0 e 6-0. Entrambe hanno chiuso le pratiche nei primi tempi andando al riposo sul 4-0. Cinque marcatori diversi hanno infiammato il successo dell’A. Tripletta di Costa, un gol per Marmo, Masari, Vanegas e Taverna. Per il D, unica squadra delle nove ad aver concluso il girone a punteggio pieno, decisive le doppiette di Astolfi e Trombetta. Quest’ultimo è già a quota tre centri in soli due incontri. Di tutt’altro tenore la sfida tra i Gironi B e I inserite nel triangolare più fluido. La Rappresentativa del Girone H dopo aver raccolto tre punti ha aspettato l’esito dell’ultima sfida. Il B con l’I poteva contare su due risultati su tre ma non è bastato. Dopo aver sciupato tanto nella prima gara con il Girone H i ragazzi dell’I sono stati chirurgici. Dopo il primo tempo concluso sullo 0-0 la partita è letteralmente esplosa nella ripresa. Malara al 7’ ha rotto gli equilibri ristabiliti da Sartorelli nove minuti dopo. Quando tutto sembrava perso, a 10’ dal fischio finale Veron ha segnato il gol che ha riportato avanti la Rappresentativa I. In pieno recupero Alioto ha fissato il risultato sul 3-1, un successo che ha consegnato la qualificazione al girone del sud. Le semifinali ora mettono di fronte il meglio, chi c’ha creduto fino in fondo, chi ha avuto il coraggio di osare.

Risultati e classifiche

1ª Giornata - Martedì 13 Maggio

Rappresentativa Girone “A” – “C” 5-3 dcr

Rappresentativa “D” – “G” 3-1

Rappresentativa “H” – “B” 0-1

2ª Giornata - Mercoledì 14 Maggio

Rappresentativa Girone “E” – “G” 1-3

Rappresentativa “I” – “H” 0-1

Rappresentativa “F” – “C” 1-2

3ª Giornata - Giovedì 15 Maggio

Rappresentativa Girone “I” – “B” 3-1 Classifica: Rappresentativa I, B e H 3 punti

Rappresentativa “E” -“D” 0-6 Classifica: Rappresentativa D 6 punti; G 3; E 0

Rappresentativa “F”-“A” 0-7 Classifica: Rappresentativa A 5 punti; C 4; F 0

Programma

Semifinali - Oggi

ore 15 Rappresentativa “D”-“C” al “Marco Pedonese”, Pietrasanta.

ore 17 Rappresentativa “A”-“I” Campo “Buon riposo” di Seravezza

Finale - domani

ore 11.00 - Campo “Buon riposo” – Via Buon Riposo, 8 – Pozzi di Seravezza diretta streaming vivoazzurrotv.it

TABELLINI

RAPPRESENTATIVA I – RAPPRESENTATIVA B 3-1

RAPPRESENTATIVA I (3-5-2): De Lorenzo; Malara, Maggio (25’st Alioto), Bontà (Cap.); Lupacchio, Veron, De Stefano (17’st Germano), Caruso (1’st Cerciello), Andronache; Misefari, Pepe. All: Mangiapane

RAPPRESENTATIVA B (4-3-3): Cattaneo; Spairani, Azzali, Gondor, Alvarez; Abruzzese, Agogliati, Gozza (1’st Amato); Sassi, Passerini (31’st Amadei), De Cecco (1’st Zizzis). All: Fiore

ARBITRO: Lorenzo Nencioli di Prato

GUARDALINEE: Simone Pellegrino di Prato e Giovanni De Fazio di Pisa

MARCATORI: 7’st Malara (I), 16’st Sartorelli (B), 36’st Veron (I), 49’st Alioto (I)

Ammoniti: Veron, Porco e Barrere (I), Gozza, Sassi (B)

RAPPRESENTATIVA E – RAPPRESENTATIVA D 0-6

RAPPRESENTATIVA E (4-3-3): Lemmi; Falli, Mussio, Corrado M. (1’st Calamai), Arrighi; Corrado S. (24’st Rogani), Marrali (1’st Calvi), Cardo (24’st Castronovo); Allushaj, Shenaj (Cap.), Fermi (1’st Ronchi). All: Venturini

RAPPRESENTATIVA D (4-4-2): Pierallini; Serra, Berto, Bedei, Dandini; Cocchi (18’st Dragoi), Dragoi, Acampora (1’st Bartolini), De Simone (1’st Brena); Astolfi (1’st Lucchesi), Trombetta. All: Curci

ARBITRO: Luca Tuderti di Reggio Emilia

GUARDALINEE: Stefano Orlando di Modena e Alessia Lisi di Empoli

MARCATORI: 8’pt aut. Mussio (D), 20’pt e 24’pt Astolfi (D), 38’pt e 37’st Trombetta (D), 5’st Cocchi (D)

Ammoniti: Calamai (E)

Recupero: pt 1’, st 3’

RAPPRESENTATIVA F – RAPPRESENTATIVA A 0-7

RAPPRESENTATIVA F (4-4-2): Renzi; Pettorossi (8’st Minardi), Taddei (Cap.), Dovhanyk, Baldi; Pompili, Magini, Gasparroni (1’st Pepa), Napolitano (1’st Ansaldi); Guidobaldi (12’st Turano), Stecconi (1’st Rossi). All: Scarfone

RAPPRESENTATIVA A (4-3-3): Bodrato (28’st Vendramini); Borgna (24’st Isoldi), Sacco (Cap.), Tarucco, Sammouni; Hoxja, Milia (28’st Decolombi), Vanegas; Massari (19’st Stojmenovski), Costa, Marmo (13’st Taverna). All: Taverna

ARBITRO: Giuseppe Merlino di Pontedera

GUARDALINEE: Marco Alfieri di Prato e Davide Valeri di Firenze

MARCATORI: 16’pt Marmo (A), 39’pt, 23’st e 28’st Costa (A), 41’pt Massari (A), 44’pt Vanegas (A), 38’st Taverna (A)

Ammoniti: Rossi (F). Recupero: pt 1’ , st -.