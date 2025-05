Juniores Cup: in finale le Rappresentative C e I

LIDO DI CAMAIORE - Alea iacta est, ossia il dado è tratto. Saranno le Rappresentative Under 18 dei Gironi C e I a giocarsi la nona edizione della Juniores Cup Serie D. L’atto finale, in programma domani alle 11.00 allo Stadio “Buon Riposo” di Seravezza (Lu), sarà tramesso in diretta streaming su Vivo Azzurro Tv, la piattaforma OTT gratuita della FIGC. Entrambe le Rappresentative hanno battuto con non poca fatica per 2-0 e 3-0 rispettivamente le selezioni dei Gironi D ed A che se la sono giocata fino alla fine.

CHE FINALE! Sarà una finale inedita tra due selezioni che hanno compiuto un cammino diverso ed hanno storie altrettanto agli antipodi in questa competizione. La Rappresentativa del sud Italia ha perso la prima gara, ha vinto lo scontro diretto nella seconda partita acciuffando in extremis il primo posto. Dal 2013, da quando il trofeo ha preso la denominazione attuale il Girone I non ha mai conquistato la Coppa riuscendo ad arrivare in finale solo nel 2016/2017. L’ultimo titolo l’ha centrato nel 2012/2013 quando la manifestazione aveva la denominazione di Torneo Nazionale Giovanile.

IMBATTUTA - La Rappresentativa del Girone C non ha mai perso in questa edizione pur passando come seconda del triangolare. Nel complesso la C è alla sua quarta finale, la seconda consecutiva. In precedenza la selezione del nord est ha vinto i titoli del 2013-14 e 2018-19 perdendo nel 2017-18 e nella scorsa edizione, lasciando il segno in almeno la metà delle otto edizioni della Juniores Cup.

Riavvolgendo il nastro delle semifinali c’è da dire che l’espulsione di Filippo De Chiara a metà primo tempo ha condizionato la gara della Rappresentativa D che ha tenuto bene il campo fino al 20’ della ripresa quando Angelo Pirrone si è inventato uno slalom speciale concluso al meglio con un tocco preciso nell’angolo. La Rappresentativa del Girone C in controllo del match per almeno due terzi della gara ha chiuso la definitivamente la qualificazione al 37’st con il gol di Tobia Corbolante.

Nell’altra semifinale ha prevalso la resilienza della Rappresentativa del Girone I che ha colpito al cuore il Girone A nei momenti più caldi del match. Al 34’ il gol di Cerciello ha indirizzato la gara. Nella ripresa pronti via e il Girone I ha raddoppiato con Caruso piazzando il colpo che ha fiaccato il morale degli avversari. Alla mezz’ora De Stefano ha fissato il risultato sul 3-0. Tre ragazzi che finora non avevano segnato, l’hanno fatto nella gara più importante giocata finora dall’I.

Risultati e classifiche

1ª Giornata - Martedì 13 Maggio

Rappresentativa Girone “A” – “C” 5-3 dcr

Rappresentativa “D” – “G” 3-1

Rappresentativa “H” – “B” 0-1

2ª Giornata - Mercoledì 14 Maggio

Rappresentativa Girone “E” – “G” 1-3

Rappresentativa “I” – “H” 0-1

Rappresentativa “F” – “C” 1-2

3ª Giornata - Giovedì 15 Maggio

Rappresentativa Girone “I” – “B” 3-1 Classifica: Rappresentativa I, B e H 3 punti

Rappresentativa “E” – “D” 0-6 Classifica: Rappresentativa D 6 punti; G 3; E 0

Rappresentativa “F” – “A” 0-7 Classifica: Rappresentativa A 5 punti; C 4; F 0

Semifinali - Oggi

Rappresentativa “D” – “C” 0-2

Rappresentativa “A” – “I” 0-3

Programma

Finale - Domani

ore 11: Rappresentativa Girone C - I Campo “Buon riposo” di Seravezza - diretta streaming su Vivo AzzuRrro Tv.

TABELLINI

RAPPRESENTATIVA D – RAPPRESENTATIVA C 0-2

Rappresentativa D (4-4-2): Gardini; Berto (14’pt Bedei) 34’st Dandini, Panfilo, Perdisa (Cap.), De Chiara; Bagnoli (32’st Piro), Acampora, Bartolini (28’st Dragoi), De Simone; Trombetta, Astolfi (10’st Lucchesi). All.: Curci

Rappresentativa C (4-4-2): Conti; Pietrobon, De Lazzari, Oprandi (Cap.), Rigoni; Martini (12’st Corbolante), Piccolo, Zilio (1’st Lemma), Mouisse (40’st Bonaldo); Fant (12’st Cibin), Donato (1’st Pirrone). All,: Baldi

ARBITRO: Deborah Bianchi di Prato

GUARDALINEE: Christian Giannetti di Firenze e Letizia Quartararo di Firenze

MARCATORI: 20’st Pirrone (C), 37’st Corbolante (C)

Espulso: al 21’pt De Chiara (D), 45’st all. Curci (D)

Ammoniti: Pirrone (C), Piro (D)

Recupero: 3’ + 5’

RAPPRESENTATIVA A – RAPPRESENTATIVA I 0-3

Rappresentativa A (4-2-3-1): Bodrato; Borgna, Sacco (Cap.), Tarucco, Sammuni; Milia, Vanegas (21’st Taverna); Massari (14’st Ferrante), Hoxha (1’st Decolombi), Marmo (36’st Sicca); Costa (1’st Stojmenovski). All.: Taverna

Rappresentativa I (3-5-2): De Lorenzo; Misefari (21’st Vitale), Maggio, Bontà (Cap.); Lupacchio, Leonardi, Veron, Caruso (21’st Porco), Andronache (36’st Leonardi); Malara (19’st De Sefano), Maisano (10’st Barrere). All.: Caputo (Mangiapane squalificato).

ARBITRO: Alessio Vincenzi di Bologna

GUARDALINEE: Dario Tarocchi di Prato e Emanuele Materozzi di Arezzo

MARCATORI: 34’pt Cerciello (I), 5’st Caruso (I), 30’st De Stefano.

Nella foto: un'azione della gara tra Rappresentativa Girone D e C