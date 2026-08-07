Coppa Italia, subito Siracusa-Modica

ROMA - La stagione della Serie D parte con la Coppa Italia: primi due turni della 26ª edizione in programma il 23 e il 30 agosto alle ore 16. Sipario alto il 23 agosto con il Preliminare nel quale si affronteranno 68 delle 162 formazioni della D: 36 neopromosse; 8 retrocesse dalla Lega Pro; 17 vincenti i playout e salve con un distacco superiore agli otto punti nella scorsa stagione; 6 società ripescate; 1 società con la peggiore classifica nella Coppa Disciplina 2025/2026. Le vincenti accederanno al Primo Turno (30 agosto) dove entreranno in gioco le altre 94 squadre del campionato. A partire dai Trentaduesimi (7 ottobre) il percorso delle formazioni rimaste in gara si svilupperà sulla base del tabellone passando per i Sedicesimi (28 ottobre), Ottavi di finale (18 novembre), Quarti di finale (9 dicembre) e Semifinali (andata 20 gennaio, ritorno 3 febbraio). La finale potrà disputarsi in un doppio confronto di andata e ritorno (17 febbraio-3 marzo) o in gara unica (4 marzo). L’ordine di svolgimento delle gare viene stabilito da sorteggio fino ai trentaduesimi, a seguire sarà determinato dal principio dell’alternanza casa/trasferta nel turno precedente.