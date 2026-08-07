Coppa Italia: subito Angelana-Ternana
ROMA - La stagione della Serie D parte con la Coppa Italia: primi due turni della 26ª edizione in programma il 23 e il 30 agosto alle ore 16. Sipario alto il 23 agosto con il Preliminare nel quale si affronteranno 68 delle 162 formazioni della D: 36 neopromosse; 8 retrocesse dalla Lega Pro; 17 vincenti i playout e salve con un distacco superiore agli otto punti nella scorsa stagione; 6 società ripescate; 1 società con la peggiore classifica nella Coppa Disciplina 2025/2026. Le vincenti accederanno al Primo Turno (30 agosto) dove entreranno in gioco le altre 94 squadre del campionato. A partire dai Trentaduesimi (7 ottobre) il percorso delle formazioni rimaste in gara si svilupperà sulla base del tabellone passando per i Sedicesimi (28 ottobre), Ottavi di finale (18 novembre), Quarti di finale (9 dicembre) e Semifinali (andata 20 gennaio, ritorno 3 febbraio). La finale potrà disputarsi in un doppio confronto di andata e ritorno (17 febbraio-3 marzo) o in gara unica (4 marzo). L’ordine di svolgimento delle gare viene stabilito da sorteggio fino ai trentaduesimi, a seguire sarà determinato dal principio dell’alternanza casa/trasferta nel turno precedente.
Calendario
23 agosto 2026 – Preliminare
30 agosto 2026 – Primo Turno
7 ottobre 2026 – Trentaduesimi
28 ottobre 2026 – Sedicesimi
18 novembre 2026 – Ottavi di finale
9 dicembre 2026 – Quarti di finale
20 gennaio 2027 – Semifinali andata
3 febbraio 2027 – Semifinali ritorno
17 febbraio 2027 – Finale andata
3 marzo 2027 – Finale ritorno
(4 marzo 2027 – eventuale Finale unica)
TURNO PRELIMINARE
(23 agosto, ore 16)
Gara 1: Obermais-Virtus Bolzano
Gara 2: LME-Triestina
Gara 3: Sandonà-Luparense
Gara 4: Virtus Verona-Schio
Gara 5: Borgosesia-Derthona
Gara 6: Alessandria-Asti
Gara 7: Bra-Lascaris
Gara 8: Millesimo-Fezzanese
Gara 9: Castellanzese-Gozzano
Gara 10: Tritium-Pavonese
Gara 11: Aurora Pro Patria-Varesina
Gara 12: Solbiatese-Arconatese
Gara 13: Crema-Pavia
Gara 14: Sasso Marconi-Mezzolara
Gara 15: Fiorenzuola-Nibbiano e Valtidone
Gara 16: Tropical Coriano-Montecchio Gallo
Gara 17: Grassina-Lucchese
Gara 18: Follonica Gavorrano-Città di Pontedera
Gara 19: Anagni-Venafro
Gara 20: Aranova-Ossese
Gara 21: Viterbese-Anzio
Gara 22: Angelana-Nuova Ternana
Gara 23: Maceratese-Recanatese
Gara 24: Pietralunghese-Rondinella
Gara 25: Santegidiese-Lanciano
Gara 26: Turris-Real Forio
Gara 27: Ischia-Gladiator
Gara 28: Sarnese-Ebolitana
Gara 29: Bisceglie-Melfi
Gara 30: Digiesse Praiatortora-Brindisi
Gara 31: Vibonese-Avola
Gara 32: Siracusa-Modica
Gara 33: Ragusa-Trapani
Gara 34: Licata-Gela
PRIMO TURNO
(30 agosto, ore 16)
Gara 1: Brian Lignano-Vincente 2
Gara 2: Vincente 3-Cjarlins Muzane
Gara 3: Vincente 4-Unione La Rocca Altavilla
Gara 4: Vincente 1-Caldiero Terme
Gara 5: Campodarsego-Bassano
Gara 6: Calvi Noale-Mestre
Gara 7: Este-Conegliano
Gara 8: Legnago-Union Clodiense Chioggia
Gara 9: Chievoverona-Casatese
Gara 10: Vincente 6-Chisola
Gara 11: Vincente 7-Saluzzo
Gara 12: Biellese-Vincente 5
Gara 13: Sanremese-Imperia
Gara 14: Celle Varazze-Vincente 8
Gara 15: Sestri Levante-Ligorna
Gara 16: Vincente 9-Valenzana Mado
Gara 17: Rovato-Villa Valle
Gara 18: Brusaporto-Scanzorosciate
Gara 19: Leon-Pro Sesto
Gara 20: Vincente 11-Club Milano
Gara 21: Palazzolo-Vincente 10
Gara 22: Vincente 12-Varese
Gara 23: Oltrepo-Vincente 13
Gara 24: Virtus Ciseranobergamo-Real Calepina
Gara 25: Milan Futuro-Sant’Angelo
Gara 26: Vincente 15-Lentigione
Gara 27: Cittadella Modena-Progresso
Gara 28: Piacenza-Correggese
Gara 29: Prato-San Donato Tavarnelle
Gara 30: Aquila Montevarchi-Terranuova Traiana
Gara 31: Vincente 14-Vincente 16
Gara 32: Pistoiese-Scandicci
Gara 33: Seravezza-Tau Altopascio
Gara 34: Siena-Vincente 24
Gara 35: Vincente 17-Ghiviborgo
Gara 36: Budoni-Sassari Lattedolce
Gara 37: Cos Sarrabus Ogliastra-Monastir
Gara 38: Trastevere-Unipomezia
Gara 39: Albalonga-Atletico Lodigiani
Gara 40: Vincente 20-Vincente 21
Gara 41: Flaminia Civitacastellana-Vincente 18
Gara 42: Vincente 22-Sporting Trestina
Gara 43: Vincente 23-Foligno
Gara 44: Forsempronese-Vincente 25
Gara 45: Vigor Senigallia-Ancona
Gara 46: Termoli-Atletico Ascoli
Gara 47: Giulianova-L’Aquila
Gara 48: Teramo-Notaresco
Gara 49: Vincente 26-Afragolese
Gara 50: Vincente 28-Nocerina
Gara 51: Paganese-Palmese
Gara 52: Gelbison-Vincente 27
Gara 53: Puteoli Real Normanna-Vincente 19
Gara 54: Gravina-Martina
Gara 55: Manfredonia-Fidelis Andria
Gara 56: Virtus Francavilla-Nardò
Gara 57: Francavilla-Vincente 29
Gara 58: Sambiase-Vigor Lamezia
Gara 59: Reggina-Vincente 30
Gara 60: Milazzo-Vincente 31
Gara 61: Nissa-Nuova Igea Virtus
Gara 62: Vincente 32-Enna
Gara 63: Athletic Club Palermo-Vincente 33
Gara 64: Vincente 34-Castrumfavara
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