ROMA - Alea iacta est! Subito nella prima giornata Reggina-Licata (girone I), Prato-Ternana (E), Milan Futuro-Caldiero Terme (B), Chievo-Pavonese (B), Tritium-Piacenza (B), Unione La Rocca Altavilla-Triestina (C), Pistoiese-Solbiatese (D), Scandicci-Siena (E), Lucchese-Aquila Montevarchi (E), Maceratese-Teramo (F), Notaresco-Ancona (F), L'Aquila-Termoli (F), Anagni-Viterbese (G), Paganese-Unipomezia (G), Gelbison-Afragolese (G), Venafro-Trastevere), Sarrabus-Monastir (G), Fidelis Andria-Gravina (H), Turris-Martina (H), Francavilla-Ischia (H), Gladiator - Manfredonia, Nardò-Bisceglie (H), Nocerina-Ebolitana (H), Enna-Digiesse Praiatortora (I) Nissa-Vigor Lamezia (I), Ragusa-Modica (I) Siracusa-Athletic Palermo (I), Trapani-Vibonese (I), Ligorna-Sanremese (A) Saluzzo-Biellese (A), Sestri Levante-Asti (A) e Valenzana Mado Alessandria (A)

SI PARTE IL 6 SETTEMBRE - Ecco come si svilupperà il campionato dilettantistico di vertice nell’arco delle 34 giornate in programma tra il 6 settembre 2026 e il 2 maggio 2027: per le 162 partecipanti ai nastri di partenza sarà una corsa tutta d’un fiato fino al 20 dicembre, termine del girone d’andata; poi di nuovo in campo il 6 gennaio del prossimo anno per arrivare al primo weekend di maggio quando finirà la stagione regolare. Nel mezzo tre turni infrasettimanali: il 16 settembre 2026 (3ª giornata), il 6 gennaio 2027 (18ª giornata) e, infine, il turno pre-pasquale del 25 marzo 2027 (29ª giornata). Il campionato, come di consueto, si fermerà in un paio di occasioni: prima sosta tra il 21 dicembre 2026 e il 5 gennaio 2027 per le festività natalizie, poi secondo stop dall’1 al 13 marzo 2027 per lasciare spazio alla Rappresentativa Serie D impegnata alla Viareggio Cup. Per quanto riguarda l’orario ufficiale delle partite, si giocherà alle ore 15 fino al 18 ottobre 2026 (1ª – 8ª giornata), poi alle ore 14.30 dal 25 ottobre al 25 marzo (9ª – 29ª giornata) e di nuovo alle ore 15 dal 4 aprile al 2 maggio (30ª – 34ª giornata).

DATE E ORARI

Prima giornata: 6 settembre 2026

Ultima giornata: 2 maggio 2027

Girone d’andata: 6 settembre-20 dicembre 2026

Girone di ritorno: 6 gennaio-2 maggio 2027

Turni infrasettimanali: 16 settembre 2026 (3ª giornata); 6 gennaio 2027 (18ª giornata); 25 marzo 2027 (29ª giornata)

Soste: 21 dicembre 2026-5 gennaio 2027 (festività natalizie);1-13 marzo 2027 (Viareggio Cup)

Calcio d’inizio partite: ore 15 (dalla 1ª all’8ª giornata); ore 14.30 (dalla 9ª alla 29ª giornata); ore 15 (dalla 30ª alla 34ª giornata)