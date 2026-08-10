ROMA - "Alea iacta est" per dirla con Svetonio. Il dado è tratto. Subito nella prima giornata Reggina-Licata (girone I), Prato-Ternana (E), Milan Futuro-Caldiero Terme (B), Chievo-Pavonese (B), Tritium-Piacenza (B), Unione La Rocca Altavilla-Triestina (C), Pistoiese-Solbiatese (D), Scandicci-Siena (E), Lucchese-Aquila Montevarchi (E), Maceratese-Teramo (F), Notaresco-Ancona (F), L'Aquila-Termoli (F), Anagni-Viterbese (G), Paganese-Unipomezia (G), Gelbison-Afragolese (G), Venafro-Trastevere), Sarrabus-Monastir (G), Fidelis Andria-Gravina (H), Turris-Martina (H), Francavilla-Ischia (H), Gladiator - Manfredonia, Nardò-Bisceglie (H), Nocerina-Ebolitana (H), Enna-Digiesse Praiatortora (I) Nissa-Vigor Lamezia (I), Ragusa-Modica (I) Siracusa-Athletic Palermo (I), Trapani-Vibonese (I), Ligorna-Sanremese (A) Saluzzo-Biellese (A), Sestri Levante-Asti (A) e Valenzana Mado Alessandria (A)