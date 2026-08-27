Coppa Italia: domenica Siena-Rondinella
Primo turno: Milan Futuro, ostacolo Sant’Angelo. La Reggina affronta la neopromossa Praiatortora. C'è Athletic Palermo-Trapani. Brian Lignano, ecco la Triestina. Il Chievo Verona ospita la Casatese Merate
Brian Lignano-Triestina
Luparense-Cjarlins Muzane
Schio-La Rocca Altavilla
Obermais-Caldiero Terme
Campodarsego-Bassano
Calvi Noale-Mestre
Este-Conegliano
Legnago-Union Clodiense
Chievo Verona-Casatese Merate
Alessandria-Chisola
Lascaris-Saluzzo
Biellese-Borgosesia
Sanremese-Imperia
Celle Varazze-Millesimo
Sestri Levante-Ligorna
Castellanzese-Valenzana Mado
Rovato-Villa Valle
Brusaporto-Scanzorosciate
Leon-Pro Sesto
Pro Patria-Club Milano
Palazzolo-Tritium
Solbiatese-Varese
Oltrepò-Pavia
Virtus Ciserano-Real Calepina
Milan Futuro-Sant’Angelo
Nibbiano e Valtidone-Lentigione
Cittadella Modena-Progresso
Piacenza-Correggese
Prato-San Donato Tavarnelle
Aquila Montevarchi-Terranuova Traiana
Sasso Marconi-Tropical Coriano
Pistoiese-Scandicci
Seravezza-Tau Altopascio
Siena-Rondinella
Lucchese-Ghiviborgo
Budoni-Lattedolce
Cos Sarrabus-Monastir
Trastevere-Unipomezia
Albalonga-Atletico Lodigiani
Ossese-Viterbese
Flaminia Civitacastellana-Gavorrano
Ternana-Sporting Trestina
Recanatese-Foligno
Fossombrone-Lanciano
Vigor Senigallia-Ancona
Termoli-Atletico Ascoli
Giulianova-L’Aquila
Teramo-Notaresco
Turris-Afragolese
Sarnese-Nocerina
Paganese-Palmese
Gelbison-Gladiator
Real Aversa-Anagni
Gravina-Martina
Manfredonia-Fidelis Andria
Virtus Francavilla-Nardò
Francavilla-Bisceglie
Sambiase-Vigor Lamezia
Reggina-Praiatortora
Milazzo-Avola
Nissa-Nuova Igea Virtus
Modica-Enna
Athletic Palermo-Trapani
Licata-Castrumfavara
CALENDARIO
In gara unica 32esimi 7/10; Sedicesimi 28/10; Ottavi 18/11; Quarti 9/12. Semifinale andata 20/1, ritorno 3/2; Finale andata 17/2, ritorno 3/3 (o in gara unica il 4 marzo).
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