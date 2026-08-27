Coppa Italia: domenica Siena-Rondinella

Primo turno: Milan Futuro, ostacolo Sant’Angelo. La Reggina affronta la neopromossa Praiatortora. C'è Athletic Palermo-Trapani. Brian Lignano, ecco la Triestina. Il Chievo Verona ospita la Casatese Merate

2 min

Pubblicato il 27.08.2026, 10:09

ROMA -  Ecco gli accoppiamenti del primo turno di Coppa Italia Serie D in gara unica. Domenica 30 agosto, inizio ore 16.

Brian Lignano-Triestina

Luparense-Cjarlins Muzane

Schio-La Rocca Altavilla

Obermais-Caldiero Terme

Campodarsego-Bassano

Calvi Noale-Mestre

Este-Conegliano

Legnago-Union Clodiense

Chievo Verona-Casatese Merate

Alessandria-Chisola

Lascaris-Saluzzo

Biellese-Borgosesia

Sanremese-Imperia

Celle Varazze-Millesimo

Sestri Levante-Ligorna

Castellanzese-Valenzana Mado

Rovato-Villa Valle

Brusaporto-Scanzorosciate

Leon-Pro Sesto

Pro Patria-Club Milano

Palazzolo-Tritium

Solbiatese-Varese

Oltrepò-Pavia

Virtus Ciserano-Real Calepina

Milan Futuro-Sant’Angelo

Nibbiano e Valtidone-Lentigione

Cittadella Modena-Progresso

Piacenza-Correggese

Prato-San Donato Tavarnelle

Aquila Montevarchi-Terranuova Traiana

Sasso Marconi-Tropical Coriano

Pistoiese-Scandicci

Seravezza-Tau Altopascio

Siena-Rondinella

Lucchese-Ghiviborgo

Budoni-Lattedolce

Cos Sarrabus-Monastir

Trastevere-Unipomezia

Albalonga-Atletico Lodigiani

Ossese-Viterbese

Flaminia Civitacastellana-Gavorrano

Ternana-Sporting Trestina

Recanatese-Foligno

Fossombrone-Lanciano

Vigor Senigallia-Ancona

Termoli-Atletico Ascoli

Giulianova-L’Aquila

Teramo-Notaresco

Turris-Afragolese

Sarnese-Nocerina

Paganese-Palmese

Gelbison-Gladiator

Real Aversa-Anagni

Gravina-Martina

Manfredonia-Fidelis Andria

Virtus Francavilla-Nardò

Francavilla-Bisceglie

Sambiase-Vigor Lamezia

Reggina-Praiatortora

Milazzo-Avola

Nissa-Nuova Igea Virtus

Modica-Enna

Athletic Palermo-Trapani

Licata-Castrumfavara

 

CALENDARIO
In gara unica 32esimi 7/10; Sedicesimi 28/10; Ottavi 18/11; Quarti 9/12. Semifinale andata 20/1, ritorno 3/2; Finale andata 17/2, ritorno 3/3 (o in gara unica il 4 marzo).

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