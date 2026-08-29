Coppa Italia: oggi dieci anticipi

Si parte alle ore 16 con Ternana-Sp.Trestina e Budoni-Latte Dolce. Alle 17 Campodarsego-Bassano e Sasso Marconi-Tropical Coriano. Manfredonia-Fidelis Andria (ore 17.30) Alle 18 Milan Futuro-Sant’Angelo e Seravezza-Tau Altopascio. Schio-La Rocca Altavilla (ore 20), Chievo-Casatese Merate (ore 20.45), Montevarchi-Terranuova Traiana (ore 21). Domani 54 gare