Coppa Italia: goleada Reggina. Siena ok
ROMA - Risultati del primo turno di Coppa Italia Serie D. A sorpresa Milan Futuro e Triestina fuori. Goleada Reggina. Avanti Ancona, Piacenza, Siena, Chievo Verona, Pistoiese, Lucchese, Andria, Varese, Alessandria, Nocerina, Bisceglie, Paganese, Turris, L'Aquila e Teramo. La Coppa Italia di D torna in campo il 7 ottobre con i trentaduesimi. Domenica prossima, 6 settembre parte il campionato. Eventuali anticipi sabato 5. Ecco tutti i risultati del torneo tricolore: gare giocate ieri con dieci anticipi disputati sabato scorso.
Brian Lignano-Triestina 2-1
Luparense-Cjarlins Muzane 1-3
Schio-La Rocca Altavilla 2-1
Obermais-Caldiero Terme 0-3
Campodarsego-Bassano 5-4 dcr
Calvi Noale-Mestre 2-3
Este-Conegliano 1-0
Legnago-Union Clodiense
Chievo Verona-Casatese Merate 2-1
Alessandria-Chisola 7-6 dcr
Lascaris-Saluzzo 0-1
Biellese-Borgosesia 3-0
Sanremese-Imperia
Celle Varazze-Millesimo 1-2
Sestri Levante-Ligorna 5-3 dcr
Castellanzese-Valenzana Mado 0-2
Rovato-Villa Valle 0-1
Brusaporto-Scanzorosciate 1-0
Leon-Pro Sesto 5-4 dcr
Pro Patria-Club Milano
Palazzolo-Tritium 0-1
Solbiatese-Varese 0-2
Oltrepò-Pavia 1-2
Virtus Ciserano-Real Calepina 0-3
Milan Futuro-Sant’Angelo 1-3
Nibbiano e Valtidone-Lentigione 9-10 dcr
Cittadella Modena-Progresso 8-7 dcr
Piacenza-Correggese 2-1
Prato-San Donato Tavarnelle 3-2
Aquila Montevarchi-Terranuova Traiana 3-4 dcr
Sasso Marconi-Tropical Coriano 3-2 dcr
Pistoiese-Scandicci 3-0
Seravezza-Tau Altopascio 4-1
Siena-Rondinella 3-1
Lucchese-Ghiviborgo 1-0
Budoni-Lattedolce 0-1
Cos Sarrabus Ogliastra-Monastir 2-1
Trastevere-Unipomezia 1-2
Albalonga-Atletico Lodigiani 2-0
Ossese-Viterbese 1-2
Flaminia Civitacastellana-Gavorrano 7-4 dcr
Ternana-Trestina 1-0
Recanatese-Foligno
Fossombrone-Lanciano 8-7 dcr
Vigor Senigallia-Ancona 0-1
Termoli-Atletico Ascoli 7-6 dcr
Giulianova-L’Aquila 1-3
Teramo-Notaresco 8-7 dcr
Turris-Afragolese 1-0
Sarnese-Nocerina 3-6 dcr
Paganese-Palmese
Gelbison-Gladiator 1-0
Real Aversa-Anagni 2-0
Gravina-Martina 3-1
Manfredonia-Fidelis Andria 4-5 dcr
Virtus Francavilla-Nardò 2-1
Francavilla-Bisceglie 1-2
Sambiase-Vigor Lamezia 4-5 dcr
Reggina-Praiatortora 7-0
Milazzo-Avola 0-1
Nissa-Nuova Igea Virtus 1-3
Modica-Enna 2-0
Athletic Palermo-Trapani 2-3
Licata-Castrumfavara 4-0
CALENDARIO - In gara unica 32esimi 7/10; Sedicesimi 28/10; Ottavi 18/11; Quarti 9/12. Semifinale andata 20/1, ritorno 3/2; Finale andata 17/2, ritorno 3/3 (o in gara unica il 4 marzo).
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