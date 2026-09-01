Pontedera, due Del Piero e un Gattuso
FIGLI E CUGINI D'ARTE - Nel Pontedera giocano Tobias Del Piero (18 anni) esterno offensivo ex Sanremese e Pro Sesto, figlio di Alessandro Del Piero, nonché suo cugino Lorenzo Del Piero (19 anni) figlio di Stefano fratello di Alex, che ha giocato nel Paradiso (Serie C svizzera). Tra i pali del club toscano c'è il portiere Francesco Pio Gattuso (21 anni) ex Sanremese, cugino di secondo grado di Gennaro Gattuso (Francesco Pio chiama zio per rispetto), ex ct azzurro, adesso sulla panchina della Lazio.
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