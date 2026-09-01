Pontedera, due Del Piero e un Gattuso

Nell'organico allenato dal tecnico Mascara ci sono i figli di Alex e Stefano e un cugino di Rino

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Pubblicato il 01.09.2026, 06:22

ROMA - Due Del Piero e un Gattuso nel Pontedera, Serie D, girone D. Il club toscano dopo quattordici anni di C riparte dalla quarta serie. L'allenatore è il siciliano Giuseppe Mascara. 

FIGLI E CUGINI D'ARTE - Nel Pontedera giocano Tobias Del Piero (18 anni) esterno offensivo ex Sanremese e Pro Sesto, figlio di Alessandro Del Piero, nonché suo cugino Lorenzo Del Piero (19 anni) figlio di Stefano fratello di Alex, che ha giocato nel Paradiso (Serie C svizzera). Tra i pali del club toscano c'è il portiere Francesco Pio Gattuso (21 anni) ex Sanremese, cugino di secondo grado di Gennaro Gattuso (Francesco Pio chiama zio per rispetto), ex ct azzurro, adesso sulla panchina della Lazio

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