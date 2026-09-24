Reggina e Chievo en plein 

ROMA - Seven-Up. Sette squadre hanno calato il poker, ossia hanno sempre vinto nelle prime quattro gare del campionato di Serie D: Chievo (B), Nibbiano&Valtidone (B), Pistoiese (D) e Pro Patria (D), Vigor Senigallia (F), Virtus Francavilla (H) e Reggina (I).

MEGLIO SOLI CHE... Reggina, Vigor Senigallia e Virtus Francavilla guidano i rispettivi gironi. Spicca il ruolino di marcia della formazione calabrese del tecnico Marco Marchionni: tredici gol realizzati, nessuno subito. Domenica prossima la Reggina ospita al “Granillo” l’Igea Virtus che ha segnato lo stesso numero di gol però ne ha incassati otto. Per la Vigor Senigallia all’orizzonte il derby con il Fossombrone mentre la Virtus Francavilla riceverà il Gladiator. Con tre vittorie e un pareggio il Derthona è al comando del girone A, stesso ruolino di marcia per l’Unione Clodiense (C).

MANO A MANO. Tra le coppie in vetta nel prossimo turno c’è il primo “mano a mano”: la neopromossa Nibbiano&Valtidone allenata da Luca Rastelli affronterà la corazzata Chievo guidata dal tecnico Marco Didu. La gara si giocherà allo stadio “Fratelli Curtoni” (1500 posti) di Borgonovo Val Tidone in provincia di Piacenza. Tra le inseguitrici, occhio a Milan Futuro-Piacenza.

TERNANA Sì, TRIESTINA NO. Rilancio rossoverde nel girone E dove la Ternana sembra uscite dalle secche mentre la Triestina (C) non riesce a decollare ed è in zona playout.

VICINI DI BANCO. Paganese e Sarnese guidano il girone G. Entrambe situate in provincia di Salerno, nove chilometri separano Pagani da Sarno. Due squadre ben attrezzate: scontro diretto il 4 ottobre. La concorrenza non manca con Viterbese e Monastir in prima fila.