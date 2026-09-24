Le gare di Serie D in tv
Domenica 27 c'è Luparense-Union Clodiense. Quattro le partite di ottobre su Vivo Azzurro e su YouTube, canae Lnd
ROMA - Il 27 settembre sarà trasmessa la gara della 5ª giornata Luparense-Union Clodiense (C), ore 15. A ottobre quattro le sfide di Serie D in diretta su Vivo Azzurro TV e sul canale YouTube della Lnd. Il 4/10 (6ª giornata, ore 15) Sarnese-Paganese (G); 11/10 (7ª, ore 15) Lucchese-Ternana (E); 18/10 (8ª, ore 15) Pistoiese-Pavia (D); 25/10 (9ª, ore 14.30) Virtus Francavilla-Manfredonia (H).
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