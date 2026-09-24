Nardò penalizzato: - 2 punti
GIUDICE SPORTIVO
DUE VITTORIE A TAVOLINO. Due reclami accolti, uno respinto e uno non luogo a procedere in mancanza di reclamo dopo il preannuncio relativo alla gara della 2ª giornata girone F Termoli-Angelana 1-0. Respinto il reclamo del Varese in merito alla 1ª giornata girone D Tropical Coriano-Varese 1-1: resta il risultato del campo. Accolto il reclamo del Sant’Angelo: 1ª giornata, girone D Correggese-Sant’Angelo 1-1 con vittoria a tavolino (0-3) alla squadra ospite. Accolto il reclamo del Gozzano in merito a Gozzano-Lascaris 0-0. Vittoria a tavolino (3-0) per il Gozzano (A) avendo il Lascaris utilizzato un calciatore squalificato. Infine, preannuncio di reclamo della Varesina in merito alla gara della 3ª giornata girone D Correggese-Varesina 2-1.
PENALIZZAZIONE
NARDO: DUE PUNTI IN MENO. Due punti di penalizzazione al Nardò (H) e tre mesi di inibizione all’amministratore unico Alessio Antico per inadempienze burocratiche non ottemperare nei tempi prescritti.
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