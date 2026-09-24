Panchine in D: l'Andria ha scelto Ragno
ALLENATORI IN SERIE D
L’Andria (H) ha deciso di cambiare non solo il tecnico Fabio De Sanzo ma anche il ds Gianni Califano. Per la panchina è stato ingaggiato Nicola Ragno. Dopo l’esonero di Rosario Pergolizzi, il Giulianova (F) ha scelto il nuovo tecnico: è Francesco Del Zotti. Esonero a sorpresa in casa Nissa (I) del tecnico Francesco Di Gaetano e ingaggio immediato di Ivan Moschella. La Solbiatese (D) e il tecnico Roberto Gatti hanno deciso di comune accordo di separarsi. Al momento, dovrebbe essere promosso il suo vice Andrea Aletti.
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