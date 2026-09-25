Serie D, big match Reggina-Igea Virtus
Domenica al “Granillo" la sfida tra i migliori attacchi del girone I e della categoria. Difesa-bunker per gli amaranto. Braccio di ferro in panchina tra Marchionni e Ferraro
ROMA - Dodici punti per la Reggina in quattro gare, nove per l'Igea Virtus nel girone I e domenica il “mano a mano“ al Granillo. Entrambe le squadre hanno realizzato tredici reti (migliore score della categoria). Zero gol incassati dalla Reggina guidata dal tecnico Marco Marchionni, otto dalla formazione siciliana allenata da Emanuele Ferraro. È il primo big match del girone. La Reggina è la più accredita per il salto di categoria nel raggruppamento che in questa stagione è composto esclusivamente da squadre siciliane e calabresi. Nella scorsa stagione a ottenere la promozione in Serie C fu la formazione campana del Savoia di Torre Annunziata. In merito alla sfida del Granillo occorre considerare che l'1X2 non è un'eresia e l'over è nelle cose.
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