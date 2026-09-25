In D Nibbiano-Chievo per il primato
ROMA - Tra le coppie in vetta nel prossimo turno di domenica 27 settembre c’è il primo confronto diretto: la neopromossa Nibbiano&Valtidone allenata da Luca Rastelli affronterà la corazzata Chievo guidata dal tecnico Marco Didu. La gara si giocherà allo stadio “Fratelli Curtoni” (1500 posti) di Borgonovo Val Tidone in provincia di Piacenza. Sinora entrambe le squadre hanno sempre vinto nelle precedenti quattro gare.
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