Domenica la Serie D in tv

Big match del girone C: Luparense-Union Clodiense sarà trasmesso in diretta su Vivo Azzurro Tv e canale YouTube della Lnd. Collegamento dallo stadio “Casée" di San Martino di Lupari (PD) a partire dalle ore 14.45
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Pubblicato il 25.09.2026, 15:10

ROMA - La quinta giornata del campionato  di Serie D si apre domani con i due anticipi Notaresco-Pietralunghese (girone F) ore 15 ed Enna-Licata (I) ore 18.30 a porte chiuse presso stadio “Pontelungo” di Niscemi. Le altre formazioni scenderanno in campo domenica 27.  Rinviate al 14 ottobre Milan Futuro-Piacenza (B) e Tropical Coriano-Pontedera (D), entrambe alle ore 15, per gli impegni in nazionale di alcuni tesserati delle società coinvolte. 

SERIE D LIVE – Il big match del girone C Luparense-Union Clodiense sarà trasmesso domenica in diretta su Vivo Azzurro Tv e canale YouTube della LND. Collegamento dallo stadio “Casée" di San Martino di Lupari (PD) a partire dalle ore 14.45 per i contenuti esclusivi da bordocampo. 

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