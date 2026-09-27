Reggina e Pistoiese a punteggio pieno
Dopo cinque giornate en plein anche per Nibbiano&Valtidone (girone B) e Virtus Francavilla (H)
ROMA - Dopo cinque giornate di campionato in Serie D soltanto quattro squadre su 162 partecipanti sono a punteggio pieno: Nibbiano&Valtidone (girone B), Pistoiese (D), Virtus Francavilla (H) e Reggina (I). Netto il successo del Nibbiano (2-0) nello contro diretto con il Chievo.
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