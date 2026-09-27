Reggina e Pistoiese a punteggio pieno

Dopo cinque giornate en plein anche per Nibbiano&Valtidone (girone B) e Virtus Francavilla (H)
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

1 min

Pubblicato il 27.09.2026, 20:33

ROMA - Dopo cinque giornate di campionato in Serie D soltanto quattro squadre su 162 partecipanti sono a punteggio pieno: Nibbiano&Valtidone (girone B), Pistoiese (D), Virtus Francavilla (H) e Reggina (I). Netto il successo del Nibbiano (2-0) nello contro diretto con il Chievo.

Tutte le news
Serie D

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS