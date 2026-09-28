Serie D, girone A: che equilibrio!

ROMA - Nel girone A del campionato di Serie D, dopo cinque giornate, si viaggia all'insegna dell'equilibrio. Coppia in vetta: la Biellese ha agganciato il Derthona. Rilancio di Alessandria (ha battuto l'Asti) e Gozzano (successo di misura sulla Sanremese). La sorpresa è il neopromoso Millesimo. Nel prossimo turno occhio al derby Derthona-Alessandria. La Biellese ospiterà il Gozzano.