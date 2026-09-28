Serie D, girone B: comanda il Nibbiano
La formazione neopromossa ha messo a segno un pesantissimo successo sul Chievo Verona e viaggia a punteggio pieno. Il rinvio al 14 ottobre di Milan Futuro-Piacenza non aiuta le due big che devono inseguire
ROMA - Nibbiano&Valtidone al comando: cinque su cinque nel girone B del campionato di Serie D. La formazione neopromossa ha messo a segno un pesantissimo successo sul Chievo Verona e viaggia a punteggio pieno. Il rinvio al 14 ottobre di Milan Futuro-Piacenza, giusto per la presenza di nazionali nella squadra rossonera, però non aiuta le due big che devono inseguire. Successi esterni di Brusaporto, Pavonese e Villa Valle. Nel prossimo turno la capolista farà visita al Caldiero Terme che non è partito benissimo.
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