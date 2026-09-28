Serie D, girone C: Cjarlins tappa e maglia

ROMA - In un sol colpo nel girone C di Serie D, il Cjarlins Muzane ha battuto la Triestina per tre a zero ed è volato in vetta grazie anche al successo della Luparense contro l'Union Clodiense. Adesso la squadra del tecnico Nicola Zanini è al secondo posto in graduatoria. La Triestina è ultima con Brian Lignano e Schio.