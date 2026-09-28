Serie D, girone D: strike Pistoiese
Gli orange di Bisoli a punteggio pieno. La Pro Sesto non molla: goleada contro l'Oltrepò. La Solbiatese ha gelato la Pro Patria allo Speroni. Derby alla Correggese
ROMA - Avanti tutta per gli orange! Il tecnico Bisoli sul cassero guida la Pistoiese con mano sicura e si gode la leadership a punteggio pieno dopo cinque giornate di campionato nel girone D di Serie D. Colpo grosso della Solbiatese allo "Speroni" di Busto Arsizio che ha battuto la Pro Patria. Non molla la Pro Sesto: sei gol contro l'Oltrepò. Blitz dellla Correggese nel derby in casa della Cittadella Modena: rete nel finale di Daniel Barbatosta.
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