Serie D, girone D: strike Pistoiese

ROMA - Avanti tutta per gli orange! Il tecnico Bisoli sul cassero guida la Pistoiese con mano sicura e si gode la leadership a punteggio pieno dopo cinque giornate di campionato nel girone D di Serie D. Colpo grosso della Solbiatese allo "Speroni" di Busto Arsizio che ha battuto la Pro Patria. Non molla la Pro Sesto: sei gol contro l'Oltrepò. Blitz dellla Correggese nel derby in casa della Cittadella Modena: rete nel finale di Daniel Barbatosta.