Serie D, girone G: Sarnese al comando
Punto d'oro al “Frau” di Ossi per la squadra salernitana contro l'Ossese. La Gelbison ha gelato la Paganese sbancando il “Torre”. Blitz di Trastevere e Budoni
ROMA - Comanda la Sarnese. Punto d'oro in Sardegna al “Frau” di Ossi per la squadra salernitana contro l'Ossese. La Gelbison ha gelato la Paganese sbancando il “Torre”. Blitz di Trastevere e Budoni. Dopo la quinta giornata del campionato di Serie D girone G, la Viterbese, sconfitta dall'Anzio allo stadio “Caporuscio" di Pontinia, è all'ultimo gradino utile della zona playoff. Poker dell'Anagni contro l'Afragolese. Domenica 4 ottobre Sarnese-Paganese in diretta tv su Vivo Azzurro e su YouTube canale Lnd.
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