Serie D, girone H: Virtus Francavilla super

ROMA - En plein per la formazione di Francavilla Fontana nel girone H di Serie D dopo cinque giornate di campionato. Successi anche di Bisceglie, Turris, Nocerina, Real Aversa, Martina e Manfredonia. Fidelis Andria adagiata all'ultimo posto in graduatoria. L'Ebolitana ha battuto di miura il Melfi. Il Brindisi vince ed è fuori dalla zona playout.