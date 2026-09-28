Serie D, girone H: Virtus Francavilla super
En plein per la formazione di Francavilla Fontana. Successi anche di Bisceglie, Turris, Nocerina, Real Aversa, Martina e Manfredonia
ROMA - En plein per la formazione di Francavilla Fontana nel girone H di Serie D dopo cinque giornate di campionato. Successi anche di Bisceglie, Turris, Nocerina, Real Aversa, Martina e Manfredonia. Fidelis Andria adagiata all'ultimo posto in graduatoria. L'Ebolitana ha battuto di miura il Melfi. Il Brindisi vince ed è fuori dalla zona playout.
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