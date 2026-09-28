Serie D, girone I: Reggina da leader
Sconfitta al Granillo l'Igea Virtus davanti a oltre settemila spettatori (in tribuna anche Lotito). Derby al Sambiase. PraiaTortora in zona playoff. Primo successo per il Trapani
ROMA - Amaranto a punteggio pieno dopo cinque giornate del campionato di Serie D girone I. La Reggina ha battuto l'Igea Virtus al “Granillo” davanti a circa settemila spettatori: in tribuna anche il patron Claudio Lotito. Quattro reti del Sambiase nel derby contro la Vigor Lamezia. La neopromossa PraiaTortora in zona playoff. Primo successo per il Trapani che ha sbancato Ragusa.
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