Serie D: Nibbiano e Chievo a braccetto

ROMA - Comanda Pierpaolo Bisoli. Soltanto la Pistoiese (girone D) a punteggio pieno dopo sei giornate del campionato di Serie D. Sesta sinfonia per gli orange che hanno sbancato anche Merate rifilando tre gol alla Casatese. Nell'ultimo turno, ko di Reggina (I), Virtus Francavilla (H) e Nibbiano Valtidone (B) dopo cinque vitttorie di fila. Primo gol incassato e prima sconfitta per la Reggina, leader del raggruppamento calabro-siculo. Fatale agli amaranto la rete di Lamin Jallow a 39' del secondo tempo allo stadio Cardinale di Capaci quando la gara contro il Trapani sembrava avviata verso un laconico zero a zero. La Virtus Francavilla ha interrotto la sua serie vincente cadendo a Gravina nel derby pugliese pur conservando il comando del girone H. La sconfitta a Caldiero, gol di Castelli su assist di Tosi al 13' della ripresa, ha sancito il primo alt per il neopromosso Nibbiano che è stato anche agganciato in vetta al girone B dal Chievo.