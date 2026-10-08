Coppa Italia Serie D: accoppiamenti dei sedicesimi

ROMA - Il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia Serie D è quasi completo. Le gare dei trentaduesimi disputate ieri hanno definito gran parte del tabellone principale, lungo il quale si svilupperà il percorso che accompagnerà le squadre fino alla finale. All'appello manca soltanto Nuova Ternana-Recanatese, ultimo incontro dei trentaduesimi, in programma il 21 ottobre alle ore 18. La vincente affronterà il Prato nel prossimo turno. Nel rispetto del criterio di alternanza tra gare interne ed esterne, in cinque casi è stato necessario ricorrere al sorteggio per determinare chi giocherà in casa: nello specifico si tratta delle sfide Valenzana Mado-Biellese, Villa Valle-Brusaporto, Leon-Aurora Pro Patria, Fidelis Andria-Virtus Francavilla e Modica-Licata. Di seguito gli abbinamenti dei sedicesimi (28 ottobre ore 14.30)