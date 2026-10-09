Serie D: domani Fiorenzuola-Piacenza

Inizio ore 15. L'altro anticipo è Notaresco-Recanatese. Domenica su Vivo Azzurro Tv e su YouTube (canale Lnd) c'è in diretta Lucchese-Ternana
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Pubblicato il 09.10.2026, 16:30

ROMA - La settima giornata del Campionato Serie D inizia domani alle 15 con due anticipi: Fiorenzuola-Piacenza (B) e Notaresco-Recanatese (F).

SERIE D LIVE – Il match del Girone E tra i due club storici Lucchese-Ternana sarà trasmesso domenica in diretta su Vivo Azzurro Tv e canale YouTube della Lnd. Collegamento dallo stadio “Porta Elisa” di Lucca a partire dalle ore 14.45 per i contenuti esclusivi da bordocampo.

 

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