Serie D: domani Fiorenzuola-Piacenza
ROMA - La settima giornata del Campionato Serie D inizia domani alle 15 con due anticipi: Fiorenzuola-Piacenza (B) e Notaresco-Recanatese (F).
SERIE D LIVE – Il match del Girone E tra i due club storici Lucchese-Ternana sarà trasmesso domenica in diretta su Vivo Azzurro Tv e canale YouTube della Lnd. Collegamento dallo stadio “Porta Elisa” di Lucca a partire dalle ore 14.45 per i contenuti esclusivi da bordocampo.
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