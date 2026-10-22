Coppa Italia Serie D: così i sedicesimi
ROMA - Il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia Serie D è completo. Le gare dei trentaduesimi hanno definito il tabellone principale, lungo il quale si svilupperà il percorso che accompagnerà le squadre fino alla finale. Nell'ultima gara dei trentaduesimi ieri la Ternana ha superato la Recanatese per cinque a uno e affronterà il Prato nel prossimo turno. Nel rispetto del criterio di alternanza tra gare interne ed esterne, in cinque casi è stato necessario ricorrere al sorteggio per determinare chi giocherà in casa: nello specifico si tratta delle sfide Valenzana Mado-Biellese, Villa Valle-Brusaporto, Leon-Aurora Pro Patria, Fidelis Andria-Virtus Francavilla e Modica-Licata.
Ecco gli abbinamenti dei sedicesimi (28 ottobre ore 14.30):
Gara 1: Valenzana Mado-Biellese
Gara 2: Villa Valle-Brusaporto
Gara 3: Leon-Aurora Pro Patria
Gara 4: Sant’Angelo – Sanremese
Gara 5: Caldiero Terme-Cjarlins Muzane
Gara 6 Schio-Union Clodiense
Gara 7: Piacenza-Sasso Marconi
Gara 8: Lucchese-Sestri Levante
Gara 9: Prato-Ternana
Gara 10: Siena-Ancona
Gara 11: Teramo-Sassari Lattedolce
Gara 12: Real Aversa-L’Aquila
Gara 13: Turris-Viterbese
Gara 14: Fidelis Andria-Virtus Francavilla
Gara 15: Gelbison-Nuova Igea Virtus
Gara 16: Modica-Licata
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