ROMA - Il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia Serie D è completo. Le gare dei trentaduesimi hanno definito il tabellone principale, lungo il quale si svilupperà il percorso che accompagnerà le squadre fino alla finale. Nell'ultima gara dei trentaduesimi ieri la Ternana ha superato la Recanatese per cinque a uno e affronterà il Prato nel prossimo turno. Nel rispetto del criterio di alternanza tra gare interne ed esterne, in cinque casi è stato necessario ricorrere al sorteggio per determinare chi giocherà in casa: nello specifico si tratta delle sfide Valenzana Mado-Biellese, Villa Valle-Brusaporto, Leon-Aurora Pro Patria, Fidelis Andria-Virtus Francavilla e Modica-Licata.