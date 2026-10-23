Serie D: “Giovani D valore”

ROMA - Prima graduatoria della stagione della 15ª edizione dell’iniziativa “Giovani D Valore”, il progetto del Dipartimento Interregionale destinato alle società del Campionato Serie D che puntano fattivamente sui giovani. Ogni club riceverà un punteggio associato all’utilizzo di calciatori Under 19 oltre la quota prevista da regolamento, a patto che tesserati a titolo definitivo o temporaneo da un altro club dilettantistico e che siano impiegati dall’inizio e per tutta la durata del primo tempo della partita. Il contributo economico sarà corrisposto per metà al termine del girone d’andata e per l‘altra a fine campionato (escluse dal conteggio le ultime quattro giornate) alle società classificatesi dalla 1ª alla 5ª posizione nelle due speciali graduatorie.