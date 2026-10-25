Serie D, 9ª giornata: derby Lucchese-Ghiviborgo
GIRONE A Ieri Millesimo-Sanremese 1-1. Oggi Bra-Derthona (Rastellino di Seregno), Asti-Borgosesia (Aureliano di Rossano), Gozzano-Chisola (Frascà di Locri), Imperia-Celle Varazze (Scarano di Seregno), Lascaris-Fezzanese (Mancini di Macerata), Sestri Levante-Saluzzo (Monti di Como), Alessandria-Biellese (Sarcina di Barletta), Valenzana Mado-Ligorna (ore 15, Tinelli di Verona). Classifica Alessandria 21; Biellese 17; Millesimo 16; Chisola 14; Ligorna, Sanremese 13; Derthona 12; Imperia, Asti, Lascaris 11; Saluzzo, Gozzano 10; Bra, Borgosesia 9; Sestri Levante 8; Fezzanese 7; Valenzana Mado 5; Celle Varazze 1.
GIRONE B Ieri Caldiero Terme-Brusaporto 2-0, Scanzorosciate-Villa Valle 0-0. Oggi Fiorenzuola-Rovato (Caldarulo di Bari), Leon-Chievo Verona (Angelo di Marsala), Milan Futuro-Club Milano (Catalani di Ciampino), Nibbiano e Valtidone-Virtus Verona (Paolini di Chieti), Palazzolo-Piacenza (Kumbulla di Verona), Real Calepina-Pavonese (Navarino di Taurianova), Tritium-Virtus Ciserano (Castello di Ercolano). Classifica Nibbiano e Valditone 21; Chievo Verona 16; Leon, Caldiero Terme 15; Piacenza, Villa Valle 14; Milan Futuro, Virtus Verona 12; Real Calepina 11; Pavonese, Palazzolo, Scanzorosciate 10; Virtus Ciserano, Brusaporto 9; Rovato, Club Milano 7; Fiorenzuola 3; Tritium 2.
GIRONE C Bassano-Sandonà (Noto di Pisa), Calvi Noale-Este (Ercole di Latina), Campodarsego-Clodiense (Teodoli di Aprilia), Conegliano-Schio (Tedesco di Battipaglia), Obermais-Brian Lignano (L’Erario di Formia), Triestina-Mestre (Iorfida di Collegno), La Rocca Altavilla-Luparense (Scalvi di Lodi), Cjarlins Muzane-Virtus Bolzano (ore 15, Rotondo di Frattamaggiore), LME-Legnago Salus (ore 15, Patti di Palermo). Classifica Luparense, Cjarlins Muzane 18; Clodiense 16; Sandonà 15; Legnago Salus, Campodarsego 13; Bassano 12; LME 11; Mestre, Este, Conegliano 10; La Rocca Altavilla, Triestina, Virtus Bolzano 9; Calvi Noale, Obermais 8; Schio 7; Brian Lignano 3.
GIRONE D Pro Patria-Correggese (Ambrosino di Nola), Castellanzese-Varesina (Moro di Novi Ligure), Pontedera-Oltrepò (Velocci di Frosinone), Cittadella Modena-Pistoiese (Cerqua di Trieste), Lentigione-Crema (Vaggelli di Prato), Pavia-Casatese Merate (Riglia di Ercolano), Pro Sesto-Sant’Angelo (Ismail di Rovereto), Tropical Coriano-Arconatese (Lena di Treviso), Varese-Solbiatese (Previdi di Modena). Classifica Pistoiese 24; Pro Patria 19; Castellanzese 18; Lentigione 17; Pro Sesto 15; Casatese Merate 13; Varese 12; Cittadella Modena, Sant’Angelo 11; Solbiatese, Correggese 10; Pavia, Crema 8; Varesina 7; Tropical Coriano 5; Oltrepò 4; Arconatese, Pontedera 3.
GIRONE E Montevarchi-Grassina (Amitrano di Torre Annunziata), Lucchese-Ghiviborgo (Carluccio di L’Aquila), Mezzolara-Terranuova Traiana (Zaccheria di Legnago), Prato-Flaminia (Spinelli di Cuneo), Progresso-Ternana (Lupo di Venosa), Scandicci-San Donato (Donati di Chiavari), Seravezza-Gavorrano (Spagnoli di Tivoli), Siena-Rondinella Marzocco (Chindamo di Como), Tau Altopascio-Sasso Marconi (Musumeci di Cassino). Classifica Prato 18; Gavorrano 16; Seravezza, Lucchese 14; Siena, Tau Altopascio 13; Ternana, Scandicci, Terranuova Traiana, Flaminia 12; San Donato 11; Montevarchi 10; Mezzolara, Rondinella Marzocco 9; Sasso Marconi 8; Grassina 6; Progresso 3; Ghiviborgo 2.
GIRONE F Angelana-Recanatese (Masciandaro di Collegno), Termoli-Atletico Ascoli (Apuzzo di Terni), Lanciano-Notaresco (Farina di Ostia Lido), Fossombrone-Teramo (Montevergine di Ragusa), Giulianova-Pietralunghese (Cafaro di Alba-Bra), L’Aquila-Foligno (Gambin di Udine), Maceratese-Montecchio Gallo (ore 15, Fresu di Sassari), Trestina-Santegidiese (ore 15, Norci di Arezzo), Vigor Senigallia-Ancona (ore 15, Passarotti di Mantova). Classifica L’Aquila 20; Teramo 19; Vigor Senigallia, Foligno 16; Notaresco, Ancona 14; Atletico Ascoli, Fossombrone 13; Montecchio Gallo 11; Giulianova, Lanciano, Termoli 10; Santegidiese, Pietralunghese 8; Maceratese 7; Recanatese 6; Angelana, Trestina 4.
GIRONE G Ieri Monastir-Trastevere 2-2. Oggi Anzio-Afragolese (Tagliaferri di Lovere), Aranova-Sarnese (Pasquetto di Crema), Atletico Lodigiani-Venafro (Carpentiere di Barletta), Sarrabus Ogliastra-Gelbison (Iudicone di Formia), Viterbese-Latte Dolce (Atanasov di Verona), Anagni-Paganese (Femia di Locri), Albalonga-Unipomezia (ore 15, Rashed di Imola), Ossese-Budoni (ore 15.30, Borello di Nichelino). Classifica Sarnese 20; Monastir 17; Viterbese 16; Trastevere 15; Paganese 13; Unipomezia, Ossese, Albalonga, Aranova, Anzio 12; Afragolese, Anagni, Gelbison 10; Venafro 8; Budoni 7; Sarrabus Ogliastra, Latte Dolce 6; Atletico Lodigiani 1.
GIRONE H Ieri Melfi-Palmese 2-2. Oggi Ebolitana-Gravina (Cisternini di Seregno), Francavilla-Real Forio (Delfino di Roma 1), Ischia-Martina (Dallagà di Rovigo), Nardò-Fidelis Andria (ore 15, Pelaia di Pavia), Nocerina-Gladiator (ore 15, Merlino di Pontedera), Real Aversa-Turris (ore 15, Copelli di Mantova), Virtus Francavilla-Manfredonia (ore 16, Pina di Como), Bisceglie-Brindisi (ore 18, Nencioli di Prato). Classifica Martina, Turris, Virtus Francavilla 18; Bisceglie, Brindisi 15; Manfredonia 14; Gravina, Nocerina 13; Real Aversa, Palmese 11; Fidelis Andria 10; Gladiator 9; Ebolitana, Melfi 8; Real Forio 7; Ischia, Francavilla 5; Nardò (-2) 4.
GIRONE I Athletic Palermo-Avola (Kurti di Mestre), Digiesse Praiatortora-Vigor Lamezia (Rossiello di Molfetta), Ragusa-Vibonese (Marinoni di Lodi), Sambiase-Nissa (Tuderti di Reggio Emilia), Siracusa-Trapani (Santeramo di Monza), Gela-Licata (ore 15, Budriesi di Bologna), Milazzo-Modica (ore 15, Frigo di Parma), Enna-Nuova Igea Virtus (ore 15.30, Bassetti di Lucca), Castrumfavara-Reggina (mercoledì 28 ottobre). Classifica Reggina 19; Sambiase, Licata 17; Avola 16; Vibonese 15; Nuova Igea Virtus 14; Milazzo 13; Digiesse Praiatortora 12; Nissa 9; Athletic Palermo, Vigor Lamezia 8; Siracusa (-7), Castrumfavara, Modica 7; Gela (-1) 6; Trapani (-5) 4; Ragusa 3; Enna 1.
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