Superlega, 4 italiani su 5 favorevoli. Ecco i tifosi più coinvolti

Quattro italiani su cinque (l’80%) sarebbero favorevoli alla Superlega e i fan della Juventus sono considerati «i più entusiasti in tutta Europa». Ma anche interisti e milanisti (più di 7 su 10) accoglierebbero volentieri la competizione. È uno dei risultati più sorprendenti dello studio dell’istituto francese Opinion Way per A22 Sports, il quale certifica come vi sia un sostegno concreto per la Superlega, diffuso in Italia come nel resto del continente.

I numeri del consenso pro Superlega

Il sondaggio indica che il 72% degli appassionati europei direbbe «sì» al progetto, in particolar modo dopo la storica sentenza del 21 dicembre della Corte UE che giudica «illegittimo l’abuso di posizione dominante dell’Uefa». La sentenza stessa è sostenuta in media dal 77% degli intervistati (Spagna, Portogallo e Italia guidano la classifica), soprattutto quelli tra i 15 e i 24 anni che si stanno sempre di più allontanando dalla visione in diretta delle partite; tra i più convinti, i supporter di Juve (96%), Real (93%), Barça (89%), Atletico (88%), City (85%), Benfica (84%), Porto (83%), Chelsea e Psg (81%). A precisa domanda “perché sei favorevole alla Superlega?” la risposta più gettonata è che si tratta di «una buona idea», che offre «un formato innovativo» tramite una «competizione più equa ed emozionante rispetto al sistema attuale».

Reichart (A22): "Desiderio più forte che mai"

In un panorama mediatico sempre più frammentato, in cui gli abbonamenti alla tv per vedere il calcio diventano sempre più costosi, i tifosi abbonati sono più propensi a sostenere la Superlega che ha promesso loro la visione gratuita di tutti i match sulla piattaforma Unify; una progettualità apprezzata dal 91% degli intervistati. "Abbiamo riscontrato un ampio e forte sentimento positivo nei confronti della Super League tra i tifosi, il che significa che non si può dire che i tifosi in generale si oppongano al progetto, né che lo facciano i Paesi al di fuori delle cosiddette big 5" ha dichiarato Bruno Jeanbart, vicepresidente dell'Istituto Opinion Way. "Siamo attivamente impegnati in un dialogo aperto sulla nostra proposta per il futuro del calcio con i club e gli altri stakeholder rilevanti - ha aggiunto Bernd Reichart, l'ad di A22 - il feedback positivo che abbiamo ricevuto nei colloqui dopo la sentenza della Corte Ue ci dà la certezza di essere sulla strada giusta e capire il punto di vista dei tifosi è importante per noi. Abbiamo la prova che il desiderio di una Superlega come alternativa molto più eccitante all'attuale competizione calcistica europea per club è più forte che mai".